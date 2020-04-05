昨日一起感染源不明的案352北部男店員，指揮中心今公布感染源是美國返台確診的實踐大學老師案301。讓人憂心病毒會通過錢幣、紙鈔傳染病菌給給來來往往的客人，指揮官陳時中表示，絕對不是超商店員，「來往的客人非常少，都是用信用卡的。」

陳時中說，北部男店員案352的感染源就是案301，案301是美國返台確診的實踐大學老師，兩人曾有過約一小時的面對面相處時間，研判為案301傳染給案352。且案352絕對不是超商店員，來往的客人非常少，都是用信用卡，沒有接觸傳染的疑慮。

(中時電子報)