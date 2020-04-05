日前藝人劉真驚傳不治離世，享年44歲，其當時入院治療主要是因為主動脈瓣膜狹窄。這個消息除讓外界對於劉真感到相當不捨之外，最令大多數人驚訝的是為何看似健康又有舞蹈習慣的她竟有心臟健康上的問題？

北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師以此例來說，主動脈狹窄就是屬於瓣膜性心臟病，常見於老年人與老化相關，隨著年齡增長瓣膜老化出現鈣化；若發生在年輕人身上，則與先天瓣膜異常有關。

以心臟的結構來看，心臟分為左右心房和左右心室四個部分，其中以左心室最重要，擔負了將血液輸送到全身各部位的主要功能；主動脈瓣是位於左心室與主動脈之間，若瓣膜口狹窄就會引起心臟負荷增高，長時間下來就會造成心臟衰竭。

心臟衰竭分成四個階段，若達到第四級的時候平均五年存活率只剩下50％，死亡率比癌症還高。美國心臟協會將心臟衰竭分成四個階段：

根據衛福部統計2018年國人十大死因，「心臟疾病」仍居榜上排名第二位，奪去21,569條寶貴的性命。常見的心臟疾病包括：高血壓、高血壓性心臟病、冠狀動脈心臟病（狹心症及心肌梗塞）、瓣膜性心臟病、心律不整、心臟衰竭、先天性心臟病。

心臟疾病發作會影響心臟運輸血液功能，嚴重時還會有猝死的可能。若身體出現異常疲倦、胸口有壓迫感、胸悶、胸痛、呼吸困難或急促、心悸、不明原因暈厥等症狀，就要提高警覺當心是否是心臟出了毛病。

蔡聰聰提供8項常見檢查方式可用來檢視心臟的健康狀態：

1、理學檢查：藉由聽診依照受檢者心跳是否正常或是否有雜音，判斷是否有心臟衰竭、心律不整、瓣膜性心臟病等問題。

2、胸部X光：檢查患者心臟的情形，看心臟是否變大等。

3、心電圖：可以發現左心房以及左心室肥大，可搭配其他診斷方式增加準確度。

4、心臟超音波：心臟超音波可以看出心臟結構、瓣膜的厚度、鬆弛以及脫垂的程度，二尖瓣閉鎖不全的嚴重度，評估左心室肌肉的收縮功能以及心房心室是否擴大、心臟幫浦功能是否正常等。

5、運動心電圖：藉由受檢者在運動負荷增加時，觀測心電圖、心跳速度以及血壓之變化，了解心肌缺氧和心律不整的狀態，可做為評估心肌梗塞的預後。

6、心臟電腦斷層（CT）：利用超高速冠狀動脈電腦斷層攝影，可有效早期發現心血管疾病，評估冠狀動脈的鈣化班塊狹窄程度。

7、電腦斷層冠狀動脈血管攝影（CTA）：需施打顯影劑再進行電腦斷層掃描，檢查後的影像可得到良好的動脈顯影，可偵測動脈瘤、動脈 剝離、動脈硬化、狹窄和栓塞等疾病。特別是針對有三高問題或有冠狀動脈阻塞嚴重的族群，可能本人還未有明顯不適症狀，但可藉由檢測影像清楚觀看到心血管阻塞的嚴重程度。

8、心臟磁振造影檢查（MRI）：磁振造影檢測不需注射顯彰劑及零輻射影響是一種對人體安全又精準的檢查方式。利用磁振造影檢測可針對心臟肌肉及瓣膜做分析，還可測量心臟大小及精準計算心臟的收縮力，對於心臟組織測量較優於超音波檢測。

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(中時電子報)