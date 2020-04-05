喜歡音樂全新女團「PER6IX」培訓三年即將出道，老闆陳子鴻表示：「三年來每週的培訓費用累積起來就投入至少3000萬！」傾力打造的六人女子團體，團員包括彭名慧、王加瑄、申力安、林采婕、李紫嫣、馬瑋伶，6人從上千名新星女孩中千挑萬選，三年來歷經無數次的驗收與淘汰機制脫穎而出，將於4月中發行首張EP《Were PER6IX》。

「PER6IX」平均年齡只有18歲，平常除了要兼顧課業，六日整天時間都在培訓課程中度過，完全沒有玩樂的時間，每天早上更要繞著國父紀念館晨跑三大圈，被培訓老師規定不能用走的，也成為女孩們心中的魔鬼課程之一。日前拍單曲主視覺照時，加瑄跟采婕都表示：「終於有身為一個團體的感覺了。」隊長名慧眼泛淚光說：「拍六個人團照的時候很感動，經過三年的培訓真的要出道。」

名慧是唯一在南部唸書的成員，只要有工作就得南北奔波。兩位年紀最小的成員紫嫣及瑋伶目前就讀高中一年級，面對龐大的課業壓力與工作，兩人都很感謝學校的包容，力安因為參加聲林之王節目優異表現受到矚目，從比賽後持續培訓到準備出道，「這一刻真的太像夢了」。

(中時 )