新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，各國的呼吸機供不應求，日前在大陸華東地區廠商的訂單，甚至已經接到了8月之後，有呼吸機經銷商私下透露，市場已經開始出現哄抬價格現象，「現在的呼吸機可能上午一個價，下午一個價，漲幅大概在30%到80%之間」。

根據陸媒《21世紀經濟報導》指出，受到疫情影響，各國對於呼吸機的需求量大增，全球需求缺口約為90萬台，但目前包括美國、德國、英國、法國及義大利，現存的呼吸機數量僅有21萬台，因此大陸出產的呼吸機瞬間變成國際搶手貨，從2週前開始，價格就一路狂漲。

過去中低端醫用呼吸機的平均單價為9.82萬，但受到上游零件不斷漲價，再加上國際航班貨運費用上升，目前呼吸機售價飆漲到10萬至50萬之間，生產商表示，「一款呼吸機價格可以在一小時內連漲好幾萬，最重要的原因是，有人大量重複詢價，哄抬呼吸機價格，看似諮詢的人很多，最後真正的買家可能只有一個！」

大陸呼吸機市場出現炒賣行為，有許多不肖業者想藉機賺災難財，不過自產呼吸機欲出口至海外，除了要先符合國內嚴格的標準外，還須取得如美國FDA、歐洲CE等認證，若不熟悉海外的進口規則，就算順利辦理出口，最後也會遭到他國的海關扣留，反而血本無歸。

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(中時電子報)