靈鷲山佛教教團啟動《慈悲三昧水懺法》線上共修、直播。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山佛教教團啟動《慈悲三昧水懺法》線上共修、直播。（靈鷲山佛教教團提供）

4月5日清明掃墓祭祖，新冠肺炎疫情嚴峻，靈鷲山佛教教團啟動《慈悲三昧水懺法》線上共修、直播，全球同步以法相會，透過線上禮佛拜《水懺》，凝聚禮懺善業功德，齊心超薦祖先、懺悔共業，共生防疫。

靈鷲山配合政府防疫政策，2月至今，暫停、延後相關法會、活動，改以「線上共修」方式直播，法會如法如儀，每個細節毫不馬虎，大家突破時空限制，在家中一方清淨地，連接網路的手機、平板、或電腦，謹守儀軌、跟隨法師帶領虔心靜修，深入經藏智慧如海，透過雲端共修表達對過往親人的思念，不出門也可以參加殊勝法筵、同霑法益，為祖先超薦、為親眷祈福。

下午1時30分，台北講堂現場灑淨後，法師領眾虔敬共修《慈悲三昧水懺法》，透過直播，全球同步一起大懺悔，如法如儀拜懺，藉由佛菩薩的慈悲加持力，承此法會善緣，為世界祈福、為先人超薦、為家人祈安納福，盼願大眾離苦息災解難，祖先往生淨土、冤親債主解冤釋結。

志工菩薩說，一場法會絕不是靠少數人就能獨立完成，都是靠眾人全力合作才能一切無礙，真心祈願大家安心善心造善業防疫，為地球祝福、為世界盡心力、為和平用點心。

第一次參加《水懺》線上共修的鄭師姐說，慈悲，就是關心，關心別人讓他心安，心安才會平安，用懺悔心修持《水懺》，修習自己的身、口、意，用懺法轉化生命中不好的記憶，把內心的髒垢洗乾淨。

吳師兄說，防疫愛自己，E化愛地球！清明時節是中國人慎終追遠，表達孝思的大日子，不僅是報父母生養之恩，更是報三寶長養慧命之恩，除了孝親報恩，線上共修可以普利十方，為自己和他人祈福，自利利他。

靈鷲山開山住持心道法師慈悲開示，萬物互濟共生防疫，新冠肺炎是世界的刼難，要慈心懺悔，當我們迷失時，從懺悔中找回自己，要抱持「同體大悲，無緣大慈」的菩提心，從自我懺悔開始，懺悔過去對眾生造成的傷害，《水懺》正是懺悔心念、化解累世業障最迅速、且最具對治力的懺法，這也是靈鷲山啟建全球《水懺》共修的緣起。

心道法師說：「懺悔，可以解碼累世的生命記憶。」要多懺悔、多行善，將內心不好的記憶，也就是垢物，一一懺除，懺悔之後，心就會開闊，福氣就可以流進來；沒有懺的話，心門就關閉了，福氣也就流不進來。邀約大家用能量最強的愛心，齊心懺除罪業、同心持誦，祈願三昧法水滌淨，災息安寧、人人平安、全球和平。

法會共修到晚間6點30分圓滿，靈鷲山表示，將與民眾同心齊力防疫，5月3日、6月7日還有2場《慈悲三昧水懺法》全球線上共修、直播法會。此外，靈鷲山也期勉全球信眾多吃蔬食、戒殺生，並發起共同持誦〈楞嚴咒心〉一億遍與每日隨喜禪修，4月22日世界地球日當天，總回向世界安定、疫情弭息、消災免難。

(中時 )