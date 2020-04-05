台南市新化林場5月3日前每周三、五、六、日推出夜觀賞螢活動。（台南市新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化林場百年慶系列活動正熱烈辦理中，有攝影比賽、森林野餐日等，活動推出後，受廣大民眾喜愛與參與。（台南市新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

每年4月是台南新化林場賞螢季節，今年因為天氣較溼暖，螢火蟲提前報到，即日起至5月3日前，每周三、五、六、日推出具豐富教育意義的夜觀賞螢課程，為了防疫，每梯限100人，分成5小隊出發，讓遊客安心賞螢。

新化林場場長吳佾鴻表示，新化林場自1920年由「台灣總督府」移撥「台灣總督府農林專門學校」設立台南演習林（實驗林），迄今100周年，林場百年慶系列活動正熱烈辦理中，有攝影比賽、森林野餐日等，活動推出後，受廣大民眾喜愛與參與。

由於正逢新冠肺炎疫情蔓延，不少遊客選擇前往林場踏青，每到假日，林場隨處可見帶著單眼相機的遊客，捕捉林場百年經典照片，或是一家大小坐在野餐墊上，享受陽光與森林的美好時光，而到林場露營的民眾也比以往增加許多。

4月開始，各地螢火蟲也正逐漸羽化飛舞，林場生態環境保育有成，為台南三大賞螢地點之一，即日起至5月3日前，每周三、五、六、日推出夜觀賞螢課程，為提供優質課程及防疫措施，每梯次僅開放預約人數100人，每人220元（附贈特製桃花心木杯墊1個），入場請自備口罩，並配合量測額溫，相關課程訊息請見新化林場官網。

(中時 )