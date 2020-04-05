財務造假惹議 瑞幸咖啡致歉 16:432020/04/05 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸連鎖咖啡品牌瑞幸就涉及財務造假事件及其所造成的極惡劣影響，致以道歉。 該公司表示，涉事高層管理及員工已被停職調查。瑞幸咖啡董事會已委託獨立董事組成的特別委員會及委任的第三方獨立機構，進行全面徹底調查。公司會第一時間向公眾披露調查結果，並採取一切必要的補救措施。 該公司稱，任何涉事人員，將保留採取法律手段的權利，不會包庇，絕不姑息。同時公司會持續服務社會，保持正常經營，穩定員工和門店業務。 瑞幸上周稱調查發現，去年第二季度至第四季度的虛報銷售額約為人民幣22億元。 (工商 ) #涉事 #財務造假 #瑞幸咖啡 #瑞幸 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 偽造財報數據 美股開盤瑞幸咖啡瞬即熔斷 21:292020/04/02 財經 瑞幸財報造假 中國星巴克暴跌 04:092020/04/03 全球財經 陸版星巴克爆百億假帳！股價崩75％ 放空機構獵殺...投資大咖中槍 16:552020/04/03 財經 瑞幸咖啡財報造假 拖累神州租車暴跌逾70％ 19:022020/04/03 財經 網路泡沫爆裂：瑞幸財務造假 孫正義陷泥淖 19:102020/04/03 兩岸 瑞幸造假 顧客搶兌咖啡券爆單App全線崩潰 20:162020/04/03 兩岸 瑞幸咖啡財務造假 陸證監會譴責 20:442020/04/03 財經 中概股陷危機 遭瑞幸拖累 神州租車股價重挫逾五成 04:092020/04/04 全球財經 陸證監會譴責瑞幸咖啡 中外一線投行 堪憂 04:092020/04/04 全球財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 00:032020/04/05 財經 財經熱門新聞 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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