為了防疫，已一段時間無法外出的大陸民眾快被憋壞，紛紛趁著清明連假出外透氣；受到免門票政策刺激，安徽黃山風景區出現報復性旅遊人潮，4、5兩日迅速達到2萬人流上限，當地管委會不得不採緊急限流措施，要求民眾擇期再訪或更改行程。對此，有多位民眾表示，未採預約制，將大大降低遊客的滿意度，未能達到刺激景區觀光、消費的政策美意。

為了盡快恢復景區的熱度，大陸多地在三月底就陸續推出了一連串的觀光刺激政策；以黃山市來說，分別於3月21日至4月3日和4月1日至14日分別推出了「大徽州串門遊」、「江淮大地串門遊」兩項旅遊方案，而黃山風景區剛好重疊於兩個方案中，因此，連假期間，前往黃山的遊客趨之若鶩。

黃山風景區管委會原於3日表示，安徽省居民均享受包含黃山風景區在內的黃山市31個A級以上景區門票免費政策，省內游客出行意願較高，4月3日進山遊客數量較前期有所增長；不過，黃山風景區全天共接待遊客1萬0708人，未達到2萬人的限制量。

不過，管委會4日上午9時30分在景區網站和官方微信公眾號、微博即發出公告稱，「景區進山人數已達到遊客流量限制2萬人的80％，即將採取限流措施。」隨後，在10時30分公布「景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止售票。請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。」而這個公告一直持續到5日。

黃山導遊焦先生表示，免門票，再加上天氣好，吸引了不少安徽省內游客自駕而來，黃山以前五一、十一、春節等高峰期接待4萬至5萬人都沒問題，而疫情已讓遊客數大幅下滑。

他指出，主要景點如迎客松、鰲魚峰等附近確實比較擁擠，另外就是排隊等交通車、纜車時間相對較長，「沒有預約制、黃山景區只開放了一個南大門，這些因素使遊客得排隊兩三小時，造成很多遊客滿意度大大降低。」

不過，也有網友認為，「留得青山在，不怕沒柴燒，等有空還可以出去玩，還是老實待在家中為妙，別自找煩惱」；另有網友稱，「雖然清明想來是踏青好時節，但是疫情還有個尾巴沒結束，希望大家不要馬虎，提前預訂，安排好日程，不要一窩蜂地出去遊玩。」

上海社會科學院研究員王泠一指出，四月和五月是最好的春遊時節，目前安徽省境內已無新冠肺炎確診人員，黃山又是世界級的旅遊景點，在缺乏國際遊客的前提下，安徽旅遊部門激發消費和扶持產業的心情可以理解；但是人員如此高密度集聚，疫情傳播的風險仍高；當局應明確預約制和更精確的限流措施，來兼顧防疫與觀光。

(旺報 )