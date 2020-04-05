新款iPhone SE已經開始進入相應的程序，部分產品將運輸到海外市場，而部分將被運往上海，以便於在大陸上架開賣。該產品預計將直接上架官方商城，其在大陸的售價預計是人民幣（下同）2,999元起步。

綜合陸媒報導，蘋果在新款iPhone SE的定價上（不支持5G網絡），將會保持現在加價不加量的狀態，其在大陸國行售價預計是2,999元起（64GB），而128GB和256GB的售價可能是3,499元和3,999元，而128GB可能是整個系列中最大的需求。

新款2020 iPhone SE將用和iPhone 11系列相同的A13晶片，其共有三款：白色、黑色、紅色，採用與iPhone 8相同的設計，提供4.7英寸螢幕，提供指紋識別功能，移除了3D Touch ，增加了Express Card和未來CarKey的支持，同時後置單攝像頭，方案可能延續了iPhone 8的1,200萬像素方案。

(工商 )