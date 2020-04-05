民眾黨進軍立院後，日前傳出主席柯文哲點名子弟兵備戰2022市議員選戰，人選包括「學姊」黃瀞瑩、發言人林珍羽、陳宥丞和楊寶楨等人。台北市副市長黃珊珊在連假期間特別撰文表示，陳宥丞跟著她做服務20年，如果不是充滿服務熱情，是不可能做到的，請大家像支持她一樣支持陳宥丞，「你一定不會失望的」。

黃珊珊表示，陳宥丞跟了她21年，現在33歲；她自己第一次參選時，他才12歲，因為媽媽工作忙，下課就到競選總部寫功課，那時他六年級，自己的辦公室基本上是他的安親班。她說，那時陳宥丞又瘦又小，雖沒有變聲，卻能言善道，去菜市場掃街，就拿麥克風「各位叔叔伯伯阿姨大家好，請支持黃珊珊」，那一年她以第一高票當選內湖南港的市議員，陳宥丞功不可沒。

黃珊珊指出，20年來，陳宥丞國中、高中、大學，寒暑假都會回來當工讀生；大學念法律系也到律師事務所實習，當完兵第一份工作就是當她的助理，可以說就像兒子一樣。她說，陳宥丞跟著她打了8次選戰，她鼓勵他要自己獨當一面，後面10年，陳已是稱職而且能幹的議員助理，過去一年，陳宥丞接任台灣民眾黨發言人，接下來，就交給選民決定。

柯文哲去年公布楊寶楨和陳宥丞兩位黨發言人時，就因為外形亮眼，備受外界矚目。當時外界曾問柯是否都特別挑俊男美女當發言人？柯文哲強調，「用人唯才，這兩人只是剛好長得美又長得帥。」

陳宥丞因外型酷似歌手林俊傑，因此網路上有「民眾黨林俊傑」稱號。陳宥丞長期經營臉書專頁，不只評論時事，也定時發布地方服務、會勘等行程照。黃珊珊栽培陳宥丞接棒北市港湖區市議員，可謂在意料之中。

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(中時電子報)