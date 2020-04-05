長期排隊轉賣福義軒產品的業者，在店外圍守候，伺機而動。（廖素慧攝）

福義軒員工持告示牌宣導防疫措施。（廖素慧攝）

福義軒店內標示社交距離，並請客人配合防疫措施。（廖素慧攝）

嘉義市福義軒蛋捲為了防疫，上月26日公告停賣家庭號產品，但清明節連假再開賣，5日排隊人龍再現，防疫恐破功，業者說，有做防疫措施，也宣導排隊保持社交距離，並發號碼牌，但排隊人潮仍擋不住；有排隊黃牛業者說，要賺錢顧巴豆啊！

福義軒魏姓員工說，上周有公告暫停販賣家庭號商品，但因應清明節連假很多遊客有購買需求，才開賣家庭號商品，並發號碼牌，很多人來排隊，該店有請大家不要排隊，請他們回家，真心希望他們不要排隊，可是排隊的人不聽勸，或暫時離開一下子後又聚攏過來，也沒有辦法啊！

員工說，該店都有防疫措施，客人入店都要配合戴口罩、消毒手部、排隊結帳要保持一定距離，店裡、店外都有標示間隔的社交距離，也要派人員巡視外面排隊的人要戴口罩、保持距離。

有長期排隊買蛋捲的黃牛業者說，轉賣賺價差約10至30元不等，多賣幾包就能有一天溫飽，雖然防疫也要顧巴豆；還有黃牛業者說，嘉義的疫情還好，生死有命，乎天安排啦！

(中時 )