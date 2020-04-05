疫情指揮中心例行記者會0405。（摘自中時電子報直播）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（5）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增8新冠肺炎確診案例，全數為境外移入； 1人為本土個案同住家人，1人與摩洛哥旅遊團群聚相關，3人與奧捷旅遊團群聚相關。截至目前為止，國內共累計確診363例確診，5例死亡，54人解除隔離。

◎指揮中心提醒，連假結束後民眾仍務必落實個人衛生，並與他人保持社交距離，避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離需配戴口罩。若身體出現不適，請戴口罩儘速就醫及時診斷通報。

◎指揮官陳時中指出，現在不僅搭乘大眾運輸系統配戴口罩，搭乘計程車也要配戴，因為計程車無法保持1.5公尺的室內社交距離原則，若不戴口罩，司機可以拒載。若民眾堅持不戴口罩，可根據傳染病防治法37條開罰3千到1萬5千元，包含uber在內等有造冊的車牌都列入。

◎指揮中心表示，透過電鍋乾蒸口罩的方式確實能延長口罩的使用時間，乾蒸後的口罩對細菌的過濾效率仍然能維持在99％以上。示範如何乾蒸口罩消毒：先在內鍋裡放鍋架／再放入電鍋，不能放水／按下開關後等3分鐘跳起／再繼續悶5分鐘就完成。

◎昨（4日）本土有出現一例未知感染原個案，該40多歲店員（案352）無出國史戴離清感染源頭，今指揮中心確定追蹤到感染源為一名自美返台的確診者（案301），即為實踐大學老師，案352曾在3月21日時赴案301家中一起喝茶超過1個鐘。發言人指出，案301大部分時間都待在家，但是似乎是忘了提供案352曾到家拜訪的資訊，詳情還需進一步了解。

◎由於確診者職業若無疑慮基本不公布，案352男店員被網傳是超商店員令人擔憂恐透過錢幣、紙鈔傳染病菌給往來客人，指揮官陳時中表示，絕對不是超商，指案352「往來客人少，且都用信用卡為主」。

◎國內新冠肺炎確診個案，由於最近腹瀉症狀者持續增加（4月1日到4月3日26個確診個案就有5個有腹瀉狀況），指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，這兩天已將腹瀉定為通報定義，呼籲居家檢疫、居家隔離者若出現腹瀉也要去就診篩檢。

◎指揮中心發言人莊人祥表示，即日起，只要旅行團一團中有2人以上確診，就會對整團團員都採檢，以避免漏網之魚。

(中時電子報)