因應新冠肺炎疫情，台中市政府為便利民眾洽公，全台首創實名登記個人專屬QR Code，4月7日起下載「防疫追蹤溯源實名登記APP」並完成註冊，即可取得屬於自己的QR Code；或出示身分證背面條碼，供機關人員掃描並經量測體溫正常，即可快速通關。

秘書處表示，因應疫情中市府為防群聚感染、達成快速追蹤溯源目標，3月16日起實施進入府內洽公民眾全數實名登記，且為留下民眾在府內洽公接觸紀錄，各機關洽公處皆須實名登記，申請多項業務民眾，則需頻繁留下基本資料。

秘書處精進施行措施，由市府員工自行研發實名登記APP，運用數位科技防疫，改善原本耗時的紙本登記方式，不僅可避免接觸傳染，更能快速掌握民眾洽公足跡。

秘書處指出，數位科技防疫新措施將在台灣大道及陽明市政大樓1樓以下出入口及1樓聯合洽公區試辦，運作順遂後將擴及本市各公部門施行，除更便民外，也提升市府建立資料庫及查調效率。為

增進防疫資源共享，減少系統重覆開發成本，秘書處已將實名登記APP程式原始碼開放於線上共用平台，相關單位如有建置需求，可自由取用。

秘書處提醒，民眾洽公可多利用線上申辦及電話洽詢，少出入非必要之公共場所，欲臨櫃申辦請至台灣大道及陽明市政大樓1樓中庭聯合洽公區辦理，配合進府戴口罩、消毒雙手及實名登記，全民齊心防疫，保護你我健康。

(中時 )