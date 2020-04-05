阿畢崎古道長約1.9公里，沿途有百年伯公、老礦坑、大石壁景觀等，重現歷史記憶，吸引遊客休憩運動。（何冠嫻攝）

阿畢崎古道為賞螢秘境，每年吸引各地遊客朝聖，體驗螢火蟲的獨特魅力。（公館鄉公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

賞螢與桐花季節將至，公館鄉南河村「阿畢崎古道」沿途可見桐花景緻，山上清澈水源與純淨自然景觀更成賞螢秘境，每年南河社區發展協會辦理親子賞螢活動，吸引遊客或登山愛好者慕名朝聖，參與人數更是逐年增加，但今年因應新冠肺炎疫情，決議暫停辦理。

公館鄉長曾美露表示，「阿畢崎」為客語，古道過去連結鄉內南、北河村，也是居民挑炭、將竹筍等山產運下山販賣的重要道路，沿途有百年伯公、礦坑口等，但因北河村山區礦廠因時代演變沒落，加上新闢產業道路，使古道逐漸荒蕪。

公所獲客委會經費補助修築阿畢崎古道，整建路段、小橋、指標以及礦區周圍環境，再現古道內百年伯公、礦坑口等歷史記憶。曾美露說明，古道沿途風景明媚，有陡峭的大石壁景觀，還可遠眺後龍、苗栗、公館的城鎮景緻，一覽無遺，桐花季還可見步道鋪滿白色桐花，十分浪漫，靜謐古道加上一旁的清澈溪水，更成為賞螢秘境，吸引親子走進古道休閒運動、親近山林外，還可欣賞到螢火蟲的獨特魅力。

4月下旬到5月中旬為賞螢最佳時期，南河村長謝傳盛表示，阿畢崎古道往年辦理親子賞螢農業休閒活動，現場提供炒米粉、控肉、竹筍湯等道地客家料理，每年吸引各地遊客前往體驗、品嘗美食，人數最多曾達1500人次，今年將邁入第16年，但因應新冠肺炎疫情，決議暫停辦理，並已將賞螢秘境的小徑整理乾淨，籲請前往的遊客務必注意安全，維持環境整潔。

(中時 )