新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業皆受影響。香港財政司司長陳茂波5日表示，香港政府正籌備更全面的扶持措施，包括檢討不同貸款計劃，協助企業資金周轉等，以緩解疫情帶來的經濟挑戰。

陳茂波5日在網路上發文稱， 受疫情影響，全球各地均要求民眾保持社交距離及減低人員流動，導致不少企業營運幾乎處於停滯狀態。不少香港公司面對歐美客戶減少，甚至取消訂單，資金周轉瞬間變得異常緊張。

他指出，疫情迅速蔓延對經濟帶來的打擊，已從最初個別產業如：零售及旅遊等行業，全面延伸至幾近所有行業，企業無法支付員工的薪資，對打工族造成減薪、失業的壓力。目前政府正透過「防疫抗疫基金」協助行業渡過難關。

陳茂波說，香港政府自2019年8月開始，先後優化或推出八成、九成，以至百分百擔保的中小企貸款計劃，但在嚴峻的經濟困境下，貸款需求不斷增加，截至3月底，銀行已批准2,800宗應急貸款申請，涉及金額超過80億港元。

陳茂波續稱，面對仍在蔓延的疫情和愈加嚴峻的經濟壓力，前景仍然極不明朗，何時走出陰霾取決於全球各地在防控疫情方面的進展，就目前情況來看，無論是企業或個人，都應該準備好對未來6個月經濟情況做足準備。

(工商 )