又有一家餐廳宣告熄燈。開業逾8年多的台北人氣餐酒館「Baffi鬍子餐酒」，近日於官方粉絲團公告，將於4月22日暫停營業時間，並表示「釋出此空間給下一棒有緣人，希望有人承接美好創作精神。」似乎是受到新冠肺炎疫情影響，此消息一出，粉絲們已累積近百則留言表達深感不捨，「不敢相信，好喜歡你們的提拉米蘇」、「這是我最常去用餐的餐廳耶」。

位於台北東區的「Baffi鬍子餐酒」，店內推出相當多樣義國風味餐點，最低價格80元起，有熱前菜、沙拉、21盎司戰斧豬排、12盎司安格斯肋眼牛排及各式燉飯、義大麵等，店家甚至還提供隱藏版選擇的菜單，人氣餐點以「松露什錦菇起司燉飯」、高CP值的「提拉米蘇」，還有近期新端上獨家研發調製的「義大利米蘭風情炸雞」，皆是店內來客必點的餐點。

Baffi鬍子餐酒菜單上有個知名「八字小鬍子」圖案，更是每位年輕人到店必拿起打卡拍照的動作，連藝人邰智源所主持的《決戰料理學院》也曾到此店拍攝。該店於新冠肺炎疫情期間，亦推出外送服務，但似乎不敵疫情影響，於粉絲團宣布決定歇業，員工表示：「保持平常心，沒有什麼太大的影響。」粉絲們則深表遺憾，以哭臉圖案及留言來表達不捨「天啊！我不能接受」、「天啊～怎麼可以！你們的餐點很吸引人」

(中時 )