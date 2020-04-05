新冠肺炎持續蔓延，日本在4日當天新增確診人數367例，創下單日新高，加上鑽石公主號確診患者，累計共4209人。東京都知事小池百合子多次呼籲民眾，沒事不要外出；有東京都政府官員研判，東京都單日確診破百例可能跟之前賞櫻出遊有關。

根據日媒《TBS NEWS》報導，東京都4日公布都內新增確診人數118例，當中有近7成的患者不知感染途徑，無法掌握感染源。有政府官員判斷，可能是上個月正好放3天連假，加上正值櫻花季，許多民眾外出賞花，導致病毒迅速擴散。

原本東京都3月前，病例數都還在控制範圍內，經過3天連休後，確診人數與日俱增。3月下旬開始，30歲以下確診病患增加，東京都政府福祉保健局認為，年輕人相較高齡者的行動範圍更廣，有可能在無症狀情況下讓病毒擴散，目前掌握不到感染源的病例持續增加。

小池百合子曾通報單日新增78病例後，呼籲日相安倍晉三宣布進入國家緊急狀態，不過安倍至今拒絕採取這項舉動。先前小池百合子也一再叮嚀民眾，目前疫情嚴峻，呼籲民眾不要出門待在家中，因為疫情攸關人命。

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(中時電子報)