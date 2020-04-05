桶神遊高雄狂吃3美食！目睹這幕喊：還敢說韓沒做事？

在台灣電競極具知名度的遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航，婚後和老婆一同經營YouTube頻道「張家夫妻滑起來」，日前帶老婆003開車遊高雄，在停紅燈時，張嘉航見路面平坦，便問老婆，「路有沒有平！還敢說韓國瑜(市長)沒做事啊」。

張嘉航3月27日在其經營的YouTube頻道「張家夫妻滑起來」，上傳去高雄旅遊的影片，行經中正一路時，張嘉航見路面平坦，便問老婆，「路有沒有平！還敢說韓國瑜(市長)沒做事啊」。

坐在一旁的老婆倒是感覺「不怎麼平，甚至感覺車子開始抖動」，坦言「就一般路面的感覺，但也沒有特別不平，且路平應該不是這麼重要，高雄人難道只在意路平不平嗎？」。

原來他們這一趟是南下高雄，是要來品嘗高雄在地小吃，第一站就選擇到高雄最有名的肉粽名店，評價也不錯的「郭家肉粽」，張嘉航說，高雄的肉粽非常厲害，厲害在哪？別小看都是肉粽，可是有學問在裡面的，高雄的肉粽很特殊，因為端上桌的會撒上很多花生粉，一顆約40元。

他還品嚐店內特色料理，老闆也最推的「郭家豬腳湯」，50元一碗，滿滿的豬腳，又軟又Q彈的腳筋，搭配濃郁的湯頭，讓桶神忍不住豎起大拇指直誇，「如果不說是豬腳湯，還以為在喝雞湯！非常濃郁啊！」。他喝完後整體感覺一級棒，「推薦大家來吃」。

第二站，張嘉航來到駁二特區，品嚐一間很有名的章魚燒，叫做「御澗章魚燒」，賣價較普通章魚燒貴一點，一份60-70元，他連吃了2種口味，分別是「海苔口味」和「鹹蛋黃口味」，吃完後卻讓他皺起眉頭，「坦言口感普通，換成老婆吃，也是說口感普通」，但她老婆強調，這家章魚燒「單顆體積較大，能吃到有感的章魚肉，而且章魚肉是好吃的，也不會咬不爛」，但小遺憾就是價格偏貴，若能降個10元會更好。

第三站，接著品嚐高雄最知名的在地美食，位在苓雅區的「正牌白糖粿」，張嘉航這次點了「番薯椪」、售價13元，還有花生口味、芝麻口味的「白糖粿」，張嘉航嚐了一口大讚「麻糬是Q軟的、外皮是蘇的」，老婆吃了一口也驚呼，跟她想像的完全不一樣，她形容白糖粿的外皮吃起來有點像旺旺仙貝的米果的口感，但中間是軟的像麻糬一樣，還有淡淡的米香味。夫妻倆大讚「真的好好吃喔、這個好吃耶！」大讚這間白糖粿，「真的很有特色，來高雄一定要來吃吃看」。

影片上傳一周後，就吸引近17萬的觀看數，頻道也持續成長，目前有31萬的訂閱數。

(中時電子報)