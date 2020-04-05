台南市警察局麻豆分局5日再前往烏山頭水庫宣導防疫。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南白河區公所5日與白河分局、白河消防分隊前往市場及餐廳、景點宣導，請民眾維持社交安全距離。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南白河區公所5日與白河分局、白河消防分隊前往市場及餐廳、景點宣導，請民眾維持社交安全距離。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

中央流行疫情指揮中心4日針對台南烏山頭水庫、湖境渡假會館、關子嶺、虎頭埤等風景區發出國家級警示，籲民眾保持社交安全距離，轄區警局5日持續到各景點以廣播器、大聲公向遊客宣導「請遊客保持人與人1公尺安全距離，以確保安全，並請配戴口罩」等語。

台南市警察局麻豆分局5日會同烏山頭水庫風景區人員、官田消防分隊、官田區公所、湖山里里長、官田衛生所等單位前往聯合宣導，今日烏山頭水庫及湖境渡假會館人潮明顯減少，且都有配戴口罩及保持社交安全距離。

麻豆分局長楊慶裕表示，風景區、菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地社交距離及防疫措施有其必要性，呼籲民眾保持好社交安全距離、配戴口罩、勤洗手並注意咳嗽禮節，預先做好防範措施，避免群聚感染風險，形成防疫破口。

台南白河區公所5日也聯合白河分局、白河消防分隊前往市場及人潮聚集較多的仙草里桶仔雞餐廳宣導，請民眾維持社交安全距離，白河區長蕭福清呼籲民眾應遵守中央建議的社交距離，希望民眾落實戴口罩、勤洗手、保持距離。

白河分局長朱信憲表示，白河分局5日持續在人潮擁擠的景點，包括關子嶺及市場、夜市等地方，由員警出動社交安全距離宣導隊，定點宣導以確保民眾防疫安全。

(中時 )