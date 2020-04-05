蕭亞軒日前曝光頭部受創，今公開事發影片，她被放置在擔架上送醫。(取材自蕭亞軒IG)

睽違4年，歌壇天后蕭亞軒終於帶著〈當你和心跳一起出現〉、〈不如先慶祝能在一起〉等新作品回歸，本以為接下來會是「興奮慶典」的氛圍，沒想到日前她在IG貼出頭部受傷見血的照片，畫面相當驚悚，今又公開了當天躺擔架送醫的事故現場影片，表示這就是「赤裸真相」。

終於推出新作的蕭亞軒，日前竟曝光自己去年10月在美國拍MV，過程中發生意外，她的左耳後方出現超過5公分的破口，被釘縫起來的傷口猶如蜈蚣，血跡讓周遭頭髮變得濕黏，畫面驚悚，今她進一步以影片形式，公開事發現場。

只見蕭亞軒受傷後，被送上擔架固定，她則一臉失神不安，被送往醫院後，醫生替她止血、包紮，還在頭上纏上了繃帶，蹙著眉明顯不舒服的蕭亞軒神情稍微恢復鎮定，而男友黃皓則全程貼心陪在身旁。

影片公開的同時，蕭亞軒也用文字寫下了心情，「那個時候、這個時候，我對藝術音樂的堅持，就如人生的堅持，已經累積了五年了」、「人生飛逝，很多你們不知道的事，不了解的事，讓我之後一點一點說，很多人自掃門前雪」也勸大家在這危險的時刻，維護好自身安全，「so you don’t hurt others please」。

(中時電子報)