阪神虎球員因3月14日參加大型聯誼，結果導致投手藤浪晉太郎、捕手長坂拳彌和外野手伊藤隼太等3人確診，此聚會導致6人感染新冠肺炎。其中伊藤隼太自上月27日住院後，今日傳出已經出院的好消息，同時向社會大眾道歉，之後在球場上會加倍努力。

根據消息指出，該聚會共有12名男性、20名女性參加，其中還包含7名球員，上月底藤浪晉太郎因嗅覺失靈而多次就診，長坂拳彌和伊藤隼太則是味覺失靈、嚐不出味噌湯味道，之後3人都確診新冠肺炎，且都住院治療。

根據多家日媒報導，伊藤隼太復原情況良好，已經出院並回家繼續休養，他透過球團向外界致歉，「很抱歉給棒壇的大家還有支持我的球迷添麻煩了，真的感到非常抱歉，未來作為一名職業球員，我會在棒球方面比以往更加努力。」

藤浪等3人確診在日職投下震撼彈，也間接影響日職開幕要再延後，不過幸好阪神虎球團及其他隊伍之後都沒有傳出有球員出現症狀。

(中時 )