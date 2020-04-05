大陸江西省商務廳5日宣佈，將對全省消費者發放2000萬元（人民幣，下同）餐飲電子消費券。據新浪財經報導，該電子消費券將發放30萬筆，其中50元20萬筆、100元10萬筆。消費者可在11日至15日通過支付寶搜索「贛服通」參與報名申領，16日集中抽籤之後，電子消費券有效期為1個月。

據了解，電子消費券僅支持線下門店消費使用，適用於在江西境內註冊登記、可使用支付寶付款的各類餐飲企業。

(旺報 )