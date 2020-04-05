江西刺激消費 撒2000萬人幣餐飲消費券 17:442020/04/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸江西省商務廳5日宣佈，將對全省消費者發放2000萬元（人民幣，下同）餐飲電子消費券。據新浪財經報導，該電子消費券將發放30萬筆，其中50元20萬筆、100元10萬筆。消費者可在11日至15日通過支付寶搜索「贛服通」參與報名申領，16日集中抽籤之後，電子消費券有效期為1個月。 據了解，電子消費券僅支持線下門店消費使用，適用於在江西境內註冊登記、可使用支付寶付款的各類餐飲企業。 (旺報 ) #消費 #電子 #餐飲 #消費者 #江西 #消費券 也許您會感興趣 推薦閱讀 中信卡刷進麥當勞 LINE Pay卡回饋3％ 13:162020/04/01 財經 搶宅食商機 八業者組餐飲大聯盟 04:092020/04/02 財經要聞 松果購物 啟動台灣健康操日 04:102020/04/02 證券．權證 陸17省地方政府 發200億電子消費券 15:442020/04/02 兩岸 中國銀聯報告 51％消費者曾遇網路詐騙 20:402020/04/02 兩岸 三星祭大招 救美S20買氣 04:092020/04/04 產業．科技 消費券撬動經濟？ 04:092020/04/05 專題周報 解封必吃前3名 火鍋、燒烤和奶茶 04:102020/04/05 兩岸要聞 每人先發消費券八千元 04:102020/04/05 時論廣場 復工趕進度 陸市場監管總局：嚴防市場壟斷行為攪局 09:562020/04/05 兩岸 兩岸熱門新聞 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 鍾南山：不要聚餐 保持距離非常重要 - 兩岸 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 美版武漢：幾乎每個紐約市民身邊都有人感染 - 兩岸 陸遊客擠爆黃山 當地管委會未採預約制引民怨 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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