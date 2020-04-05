今年2月宣布退休的俄羅斯職業網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova），現在洛杉磯的豪宅中防疫，在當地時間4日她透過推特公開一組電話，歡迎球迷傳簡訊給她問問題。

莎娃的推特有860萬追蹤者，她在4日po文寫道：「我有了一組310開頭的電話號碼，我要把這組號碼分享給你們，傳簡訊給我吧！號碼是310-564-7981，這是真的，告訴我你們在做什麼，或是問我問題，就算打個招呼也可以，也歡迎分享任何美味的食譜。」

(中時 )