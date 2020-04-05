這組號碼抄起來 可以跟莎娃傳簡訊 16:182020/04/05 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莎拉波娃公布一組電話號碼，歡迎球迷傳簡訊給她。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年2月宣布退休的俄羅斯職業網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova），現在洛杉磯的豪宅中防疫，在當地時間4日她透過推特公開一組電話，歡迎球迷傳簡訊給她問問題。 莎娃的推特有860萬追蹤者，她在4日po文寫道：「我有了一組310開頭的電話號碼，我要把這組號碼分享給你們，傳簡訊給我吧！號碼是310-564-7981，這是真的，告訴我你們在做什麼，或是問我問題，就算打個招呼也可以，也歡迎分享任何美味的食譜。」 影》狗狗打排球 舉球技巧高超 退役球員染新冠 康復4日後去世 (中時 ) #網球 #莎拉波娃 #號碼 #簡訊 #這組 #莎娃 #一組 也許您會感興趣 推薦閱讀 樂居管家 LINE群組助社區防疫 04:102020/04/01 地方新聞 旗下品牌搶買氣 東方美迎母親節 百款組合超優惠 04:102020/04/01 時尚消費 《電腦設備》華碩一站式套組防疫國家隊 登場抗「疫」！ 10:172020/04/01 財經 中央大學組志工隊學生 發揮專長助防疫 14:072020/04/01 生活 《產業》餐飲業組8國聯軍 7日套餐搶自煮宅商機 15:062020/04/01 財經 搶宅食商機 八業者組餐飲大聯盟 04:092020/04/02 財經要聞 基市獲贈440組遠距教學帳號 林右昌盼提升學生閱讀力 12:452020/04/02 生活 基市議員攜手地方社區共組「幸福冰箱」 讓惜食愛物更有福 13:262020/04/02 生活 嘉市議員戴寧 為監護權興訟 04:102020/04/04 地方新聞 細胞簡訊發布示警 陳時中籲民眾暫勿前往人多地區 14:182020/04/04 生活 體育熱門新聞 退役球員染新冠 康復4日後去世 - 體育 體壇大團結 兩老闆捐430萬片口罩 - 體育 這組號碼抄起來 可以跟莎娃傳簡訊 - 體育 NBA》蔡崇信捐2000個呼吸器 紐約州長致謝 - 體育 擊出生命的節奏 大馬羽球女將單飛逐夢 - 其他 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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