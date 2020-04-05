美媒「每日秀」愚蠢病大流行專輯中文翻譯版

美國多日前已成為全球新冠疫情最嚴重的國家，許多納悶為何美國疫情爆發比亞洲國家晚至少2個月，為何在有充分防控疫情時間的狀況還會這麼嚴重？而且政府應對如此手忙腳亂、了無章法？看了大陸疫情逐漸趨緩後所整理的美國媒體報導後，所有人都能對美國如今疫情爆發的窘迫狀況恍然大悟。這段被大陸網民稱為「可防可控豪華版」也因此在網路爆紅，引發正反兩方的熱烈討論。

美國目前確診人數已突破31萬，死亡8499例，兩個數據都還在上升中，美國總統川普公開宣布，未來一周內疫情形勢緊急，感染與死亡人數還會快速增加。目前美國各州瘋搶醫療物資，地方公共生活停擺，疫情嚴重城市陷入恐慌。有些媒體開始檢討，為何美國有充分時間應對疫情，卻處理得如此糟糕、造成這麼多民眾染病與死亡？

回顧一個月前的媒體報導便能清楚地的發現，媒體與政治人物對疫情的輕忽與示警者的嘲弄，不僅是造成疫情失控的重大原因，還讓現在政府與民眾應對手忙腳亂的窘態成為極大諷刺。

知名的美國深夜節目《每日秀》(The Daily Show)將今年2月底至3月中的媒體報導與政治人物評論剪輯後製作成專題，命名為「愚蠢病大流行英雄榜」(Hero of the Pandumbic)。這段充滿強烈諷刺意味的影片也引起了大陸網民的共鳴，認為它根本就是「可防可控豪華版」，而「可防可控」正大陸新冠疫情初期武漢防疫部門對當時不明病毒疫情的判斷與所使用的官式用語，在大陸新冠疫情爆發後，則成為網友用來諷刺疫情防控政策不當的標誌性語言。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進觀看這段經過網友翻譯的視頻後表示，「看一看『可防可控』論的美國豪華版，這也太牛掰了！」網友則回應稱，「有些言論比病毒還毒」、「美國媒體一邊抹黑中國，一邊愚弄美國百姓啊！」

也有大陸網友自我檢討稱，「誰也別笑話誰，都是人類之恥」、「難道把別人的錯誤（如果是的話）扒出來，就能掩蓋自己的錯誤？我們現在確實取得了很大的成功，但是我們也付出了慘重的代價。如果當初我們的種種錯誤能夠避免的話，何必如此呢？武漢有句老話：大哥莫說二哥。做人做事要有底限，美國怎麼樣大家心中有數，我們怎麼樣大家也同樣心中有數。」

(中時電子報)