新冠病毒(COVID-19)在全球蔓延，重症患者需要呼吸器來協助，現在許多國家的呼吸器都在短缺，於是著名的科技企業家-特斯拉電動車(Tesla)首席執行官伊隆·馬斯克（Elon Musk）承諾，將購一千多台呼吸機給各大醫院，他也贏得廣泛讚譽和媒體好評。然而，他買錯東西了。

未來主義(Futurism)報導，馬斯克以特斯拉公司的名義，向ResMed公司購買了一千多台多餘的呼吸器，並將它們分發給醫院，但是，《金融時報》發現， 馬斯克所捐贈的呼吸器是用來治療睡眠呼吸中止症(Obstructive Sleep Apnea, OSA )的呼氣機(BPAP、CPAP )，這與重症病房裡的吸吸機(Ventilator)並不一樣。

報導稱，呼吸機分成兩種，一種叫無創呼吸機，也就是不必開刀插管的呼吸機，治療睡眠中止症的就是這一種；另一種叫有創呼吸機，需要插管，用在重症病患，這是目前醫院不足的呼吸機。

ICU重症病房的呼吸機。(圖/美聯社)

不過，也有報導認為馬斯克也不算完全買錯，一些專家表示，治療睡眠呼吸中止症的無創呼吸器，也可以使輕度新冠病毒患者的呼吸變得更輕鬆。馬斯克所購買的對象，ResMed公司首席執行官米克‧法洛爾就表示：「我們認為任何可以幫助呼吸窘迫的患者，有個順暢的呼吸都是好事。」

但是醫生認為，最好不要使用這種機器來治療冠狀病毒患者，因為它們實際上可能造成病毒傳播。

差別在於， BPAP、CPAP這樣的呼吸器，少了一個過濾患者呼氣的過程，所以患者呼出的氣，有可能帶有病毒而傳到環境中。

科羅拉多大學(University of Colorado)醫學院的急診醫學專家柯米拉‧莎森博士(Comilla Sasson)表示：「它是可以用新冠病毒患者上，但總的來說，我們建議不要使用它。因為我們擔心社區擴散，所以我們必須假設任何患有呼吸窘迫的人，都可能是新冠病毒患者。」

(中時電子報)