悲傷清明節，台中市一75歲蔡姓男子4日傍晚騎著加裝輔助輪的機車載43歲領有身障手冊的兒子，從南投國姓要返回太平住家途中，行經太平長龍路4段一處下坡處疑左轉不慎兩人雙雙摔出車外，經路人報警，救護人員到場坐在後座的兒子頭部重創當場無生命徵象，送醫後仍不治，而蔡父送醫後因氣胸傷勢惡化晚間不治，檢警5日進行相驗，將進一步釐清肇事原因。

這起車禍意外發生在4日傍晚約5點47分，據悉蔡姓父子相依為命，其子有身心障礙，蔡父當時騎車加裝輔助輪的機車載車兒子，從南投國姓欲返回太平住家，經太平長龍路4段35K附近疑左轉失控兩人雙雙摔出機車外，經搶救兩人都不治身亡。

台中市消防局指出，救護人員到場時，發現2人騎乘加裝輔助輪的機車倒地，後座的兒子疑摔車時頭部重創，救護人員到場已經沒有呼吸心跳，送醫急救後仍不治。75歲的蔡父仍有意識，頻頻喊痛，緊急處置後送醫急救，但卻因氣胸傷勢惡化於晚間10點多不治。

太平分局警方初步勘驗發現機車並無明顯撞擊痕跡，唯現場為下坡路段，又是一處彎道，不排除機車左轉失控翻車，詳細肇事原因仍待檢警進一步釐清。

(中時 )