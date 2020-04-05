古坑鄉草嶺、石壁部落的遊客日漸增多，縣府積極打通中斷20年的149甲線，預計明年3月通車；古坑鄉有許多世外桃源般的景點，縣長張麗善日前特地前往會勘，預計盤整出「觀光帶」，小幅度整理後開放。
從古坑鄉樟湖村直通草嶺村的149甲線25公里至26公里處，因九二一地震中段，張麗善上任後積極打通，25至26公里段將興建明隧道，去年11月動工；公共工程委員會另補助24至25公里段、26至27公里段災害修復工程，預估明年3月通車。
古坑鄉草嶺村、樟湖村藏有不少山林祕境，近年因網路推波助瀾而曝光，30年前的雲林縣勞工育樂中心預定地「樟湖十字關」也因疫情升溫也成為民眾踏青的熱門去處，假日期間樟湖國中小校門外如大型停車場。
張麗善日前視察十字關的蛇皇洞步道，盼透過環境整理提升旅遊能見度，她表示，縣內有些景點早已開發，很可惜欠缺跨局處合作而閒置多年。
張麗善說，走訪山林令人心曠神怡，盤整出觀光帶是她的重要施政，未來將清點所有景點，責成工務處、城鄉發展處、教育處、文觀處跨局處合作，讓雲林更多美景被看見。
(中時 )
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