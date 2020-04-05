新冠肺炎疫情目前仍未有降溫跡象，為避免擴大感染，中央流行疫情指揮中心在4月1日制定「社交距離」規範。教育部也依照規定通知各所學校，表示如無法在室外維持1公尺、室內1.5公尺的「社交距離」，就必須戴口罩。對此，淡江大學蘭陽校區教授兼全球發展學院院長包正豪表示，通知了當然就會照辦，卻傳出有學生不滿，認為侵害自己的受教權。

根據疫情中心規定，在室內場所應保持1.5公尺的社交距離，而學校教室更是學生們會定期聚集的空間，必須更加注意；另外，根據教育部通知，為降低校園傳播機率，校內師生活動也應保持安全距離，若有需要較近距離接觸的狀況則應配戴口罩，尤其是實驗室、研討室等較密閉的教學空間；此外，也希望能安排出勤學生坐在固定位置上課並盡可能詳細紀錄每人每次的出席狀況。

淡江大學蘭陽校區教授包正豪表示，既然教育部已經通知，校方當然會盡量配合執行；只是大學較難要求學生採固定座位上課、教室內要維持社交規定也有些困難，等同強制要求學生戴口罩上課；因此淡江大學雖然依規定宣布校園全面必須配戴口罩，沒有配戴口罩不得進入教室，卻傳出有學生對此不滿，認為學校侵害受教權。

對此，包正豪則說道，現在沒有配戴口罩者，就不能搭乘大眾運輸工具，學生沒戴口罩也不應該進教室，因為教室是高傳染的密閉空間；另外也提到特立獨行沒有不好，但要在不影響他人的前提下，若只顧自己不顧旁人，就是自身水準的問題。

院長包正豪PO文表示，不顧旁人是自身水準問題。（圖／翻攝包正豪 臉書）

而台大學生會長凃峻清則認為，現在大學很少有課程會安排固定座位，再加上多元課程的需求就更難照辦，因此如何依照課程內容安排可變通的防疫方案才是最重要的。

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(中時電子報)