左鎮分駐所及左鎮分隊同仁今天專程拜訪KOKO，向入園民眾宣導室內外社交安全距離，期盼大家做好防疫。(左鎮化石園區提供／曹婷婷台南傳真)

KOKO向入園民眾宣導室內外社交安全距離，期盼大家做好防疫。(左鎮化石園區提供／曹婷婷台南傳真)

清明連假尾聲，台灣多處景點因為湧現人潮，讓各界憂心防疫出現破口，不過，台南市左鎮化石園區同為近期熱門景點，從入園就相當謹慎應對疫情問題，不僅消毒設施充足，街頭藝人表演與吉祥物見面會也圍出安全距離，左鎮化石園區防疫大使KOKO近日於臉書粉絲專頁頻頻宣導居家隔離、戴口罩、勤洗手、量體溫等防疫觀念，獲得台南市政府警察局與消防局大力肯定，左鎮分駐所及左鎮分隊同仁今天專程拜訪KOKO，向入園民眾宣導室內外社交安全距離，期盼大家做好防疫工作。

為避免清明連假期間人潮聚集，左鎮化石園區推出入園實名制與進場人數控管，並每半小時以廣播宣導讓每位遊客保持室內安全社交距離。今日的聯合防疫除了標語宣導及口頭勸告之外，同時也配合KOKO見面會，推出嶄新的安全社交距離互動模式，雖然無法直接與KOKO接觸，但KOKO用更加生動的肢體語言回應每位熱情的小朋友，也逗得每位小朋友哈哈大笑。

許多遊客都表示，雖然無法與KOKO近距離互動小朋友多多少少有些失望，不過身為父母卻看得很安心，園區的防疫做得很好，等疫情過後必定會再次造訪。左鎮分駐所表示，左鎮化石園區為近期台南的熱門景點，原憂心成為防疫破口；但實際走訪，發現從入園開始園區就相當謹慎的在應對疫情問題，讓他們備感安心，同時也希望每位入園的遊客能自備口罩，不僅保護自己也體諒第一線醫護人員辛勞。

(中時 )