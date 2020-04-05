嘉義市環保局防清消毒大隊在文化路商圈消毒。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

新冠肺炎疫情發燒不退，清明節連假文化路夜市人潮照樣爆多，中央疫情指揮中心發出國家級警報，嘉義市政府環保局5日到文化路及各大商圈消毒，今晚在垂楊路、噴水圓環土地銀行等2處定點收垃圾。

市環保局表示，清明連假晚間也提供文化路商圈定點垃圾收運，晚間10時30分至隔日凌晨3時在垂楊路蘇周連宗祠前，另一處定點是噴水圓環土地銀行旁，自凌晨3時至5時30分，提供商家清運垃圾使用。

市環保局表示，2日至5日清明連假期間，陸續到文化路商圈、新光三越廣場人行道、遠東百貨廣場人行道、耐斯松屋百貨人行道、嘉義車站、嘉義轉運站、秀泰影城人行道、嘉年華電影院前周邊50公尺、中正公園、中央廣場、中央噴水圓環、文化公園、嘉義公園、公車處、嘉義客運、嘉義市政府文化中心與博物館人行道等16處人潮聚集地點，消毒環境。

針對文化路夜市等人潮較多的路段及商圈，5日一早再次派遣防疫消毒大隊噴漂白水消毒，範圍從噴水圓環到垂楊路文化公園，以文化路為主軸，往左右巷道延伸，包括中正路、蘭井街、延平街等文化路商圈。

市環保局提醒民眾，口罩用完之後，請勿隨意丟棄，應放入有蓋垃圾桶，外出戴口罩，並保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

(中時 )