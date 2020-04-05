新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，泰國累計確診人數已飆破2千例，共造成23人死亡，日前有名男子在火車站購買車票時，因不明原因朝著另一名乘客亂吐口水，不久後該名男子被人發現暴斃於車廂廁所內。事後經檢測，男子確診感染新冠肺炎，目前當局正急尋遭吐口水的乘客下落。

根據《Metro》報導，事發於3月31日，56歲的男子薩霍在曼谷Bang Sue車站排隊買票時，不但未戴口罩，還對著其他乘客吐口水，薩霍上車後開始一陣狂咳、嘔吐，沒想到過了不久後，就在火車廁所內身亡。事後醫護人員對其進行檢測，薩霍的報告呈現陽性，確診感染新冠肺炎。

據了解，薩霍過去曾赴巴基斯坦，但返國後沒有出現任何病症，現在仍在調查他是何時遭到感染，相關單位也正積極調閱監視器畫面，欲找出被吐口水的乘客。目前共匡列15名乘客，另包括當時的站務人員、保全、鐵路警察、鐵路工人等，共計11人遭到隔離。

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(中時電子報)