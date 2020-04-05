大陸工程院院士鍾南山本周透過世界衛生組織提醒大家，「不管是在居家、公司或者是公共場所，保持一定的距離非常重要。當前也不要參加群眾集會，不要聚餐」！

大陸《騰訊新聞》引述鍾南山透過世界衛生組織的發言指出，目前，全球的冠狀病毒病確診病例已經超過100萬例，死亡病例超過5萬例，防控形勢嚴峻。大陸的疫情防控也進入了「外防輸入、內防反彈」的關鍵階段。僅管大陸疫情總體態勢向好，但國外疫情的快速蔓延帶來的輸入性風險增加，另一方面疫情偶發散發或內源性反彈的風險仍然存在。可以說，低風險不等於無風險。

對於大眾而言，隨著返工復工的進行和學生將陸續復學，大眾依然要高度注意個人衛生健康習慣：例如勤洗手、注意呼吸道衛生、物體表面消毒、社交場所保持距離等。

大陸工程院院士鍾南山通過世界衛生組織，給大家提醒：不管是在居家、公司或者是公共場所，保持一定的距離非常重要。當前也不要參加群眾集會，不要聚餐。

鍾南山表示，他通過世界衛生組織問候螢幕前的觀眾。2019冠狀病毒病疫情，經過了三個月的努力，得到了一定程度的控制。所以大陸是從高危險區域進入到低危險階段。當然了，低危險不等於沒有危險。

但是在有些國家現在疫情還比較嚴重，要特別注意一個情況，也就是說外來輸入進一步產生更多的感染的問題。

鍾南山指出，一旦發現有問題就及時地進行檢查，確診以後要很好的隔離。另外一個也要注意自己的防護，自己的保護。主要就是核心的一句話，意思就是說保持距離。

一個是居家或者是你在工作的環境保持距離，不要參加群眾的集會，不要聚餐，不要去公眾比較多的地方，這個是最重要的一個預防措施。因為現在病毒的感染主要還是通過飛沫的感染，當然還有密切接觸的感染。

只要我們避免了這兩條，我們就能夠保持這個疾病不能夠傳染，不會傳染給更多的人。就能夠不會出現第二波甚至第三波。就會能夠繼續保持我們的勝利的果實，使得我們更快的復工復學，能夠在正常的環境下繼續走下去的話，我們的抗疫一定會取得成功！

報導指出，正如鍾南山院士所強調的，社交場合保持一定的距離、不參加集會、不要聚餐是當前我們需要重視的。在互相問候時，應避免包括握手在內的身體接觸；當互相問候或聊天時，互相之間保持一公尺距離。

報導強調，人際之間的空間距離拉開了，並不意味著我們的心理距離也在疏遠。恰恰相反，我們應該團結一致、互幫互助，也阻止和叫停一切有關2019冠狀病毒病的污名化和歧視行為。正如世衛組織總幹事譚德塞博士所說，「有了團結、謙遜和通力合作，我們就能夠，而且一定能夠共克時艱。」

(中時電子報)