今天是清明連續假期的最後一天，公路總局表示，截至下午3時，除台65線土城南向路段因銜接國道實施匝道儀控導致有小部分回堵外，其餘省道路段車流順暢無壅塞情形。

預估會有較多人潮搭乘國道客運，公路總局協調客運業者視人潮機動加班。

公路總局表示，自4月1日起至4月4日止，西部國道客運共計行駛8195班次、疏運12萬4656人，較去年同期，人數減少38.93％；國5客運路線共計行駛1631班次，疏運2萬244人，較去年同期，人數減少40.89％。實施優惠之路線共計行駛2萬1193班次，疏運29萬1700人。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，公路總局表示，共14家業者、90條國道客運重點疏運路線，於4月1日起至4月5日止，享平日優惠票價或原票價85折優惠；國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程8公里或市區客運一段票免費措施，但高鐵快捷公車除外。清明連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠，共39條路線，歡迎民眾多加利用。

(中時 )