兒童節、清明節連假，中、南部許多景點湧現人潮，台中梧棲童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫以「非常心灰意冷的急診室醫師」發文感嘆「昨天的台灣！1個月前的義大利！」他表示，義大利現在很慘我們都知道，也很同情，但是1個月前他們就是不把新冠肺炎當一回事！

吳肇鑫受訪表示，他看到墾丁大街人潮滿滿新聞，警察已在旁宣導，希望大家保持距離、戴口罩，但沒戴口罩的人還是很多。當時場景人擠人，邊走邊吃的人也很多，這非常危險，邊走邊吃的飛沫噴濺距離會到達1至2公尺。

吳肇鑫說，當你碰到這樣的狀況，你不知道旁的人是不是潛在感染者，根本無從預防，而感染後也無從追查。義大利2月22日11例，2月底提前結束威尼斯嘉年華，即使官方約束，人民還是自由慣了、不戴口罩、喜歡人潮聚集、上酒吧，3月1日超過1千例、3月10日破萬。

吳肇鑫提到，義大利是死亡率最高的國家，而先進國家死亡率最低的是德國，9萬多人感染，死亡率才1.5％，台灣有300多例確診，死亡率比德國好，但不用高興太早。吳說，當我們感染數到達8、9萬人，像德國這麼多，我不相信我們死亡率這麼少，最擔心的是醫療崩潰。

吳肇鑫表示，台灣慶幸的是醫療還在可以控制的範圍，100人只有1點多人救不回來，這不能只靠運氣，呼籲「防疫是全民運動，小心病毒就在你身邊，你永遠不知道身邊的陌生人他有沒有感染可能性，我們只好呼籲再呼籲。」

吳肇鑫再次呼籲民眾，不要到擁擠的地方，勤洗手、戴口罩，避免接觸，這個雖然不是很困難，但是民眾如果沒有警覺，只靠中央「順時中」，民眾掉以輕心，我們很怕很怕1個月後可能就是另一個災難，到時候後悔來不及。

吳肇鑫也認同台灣不至於封城或禁止所有活動，但大家要有反射動作，看到人擠人的地方，我們就自動閃開，室內空間人太多就快戴口罩。例如進香繞境活動，無法控制別人跟自己的距離，才會建議不要辦理，如果像溪頭、杉林溪，可以保持安全距離，風險相對較低。

吳肇鑫特別強調醫療崩潰，他說，美國醫療不會比台灣差，因為但是病人上升速度太快，醫護人員沒有辦法好好照顧病人，甚至自己生病而往生，死亡率是台灣2倍。當院內感染無法控制，病人太多，接下來就是社區大流行。

吳肇鑫說，許多先進國家一一倒下，台灣維持這樣不能只靠運氣，呼籲民眾「稍微限制個人的一些自由，讓台灣繼續保持平穩健康。」

至於連假過後會不會出現爆增病例？吳肇鑫表示，今天公布8例是境外移入，這些零星的社區感染，源頭不一定抓得很清楚，這跟SARS不一樣，很多輕症、沒症狀的人，在社區裡面走，即使是專業的醫生也看不出來，還是強調小心病毒就在你身邊，一定要做最基本維護

針對5月1日連假，吳說，若疫情維持零星，不用剝奪人民假期自由，高速公路塞車路段、景點人潮狀況都有管道可以預先得知，台灣有很多漂亮、有趣的秘境，「不要去人太多的地方，不要增加自己的風險，趨吉避凶啊！」

(中時 )