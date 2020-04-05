苗栗縣動物保護防疫所固定每周二及四定點巡迴免費狂犬病疫苗注射，2018年更主動出擊，透過苑裡、三義、卓蘭、泰安鄉鎮市公所與村里長協助，安排到府施打狂犬病疫苗，另也提供犬貓免費絕育下鄉巡迴，協助落實飼主社會責任，以免受罰。

苗栗縣動防所指出，動物狂犬病疫情爆發後，未在大安溪以北野生動物上檢測到狂犬病病毒陽性反應，因此大安溪被不少專家稱為防治狂犬病的「大安溪防線」，苗栗縣並落實施打狂犬病疫苗，提高犬貓接種率，守住防線。

動防所說明，寵物注射狂犬病疫苗為飼主社會責任，依動物傳染病防治條例規定，飼主須為3月齡以上犬、貓每年1次定期施打動物狂犬病疫苗，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，另，依動物保護法規定，未落實犬貓隻植入晶片登記，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，未進行犬貓隻絕育，也可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

今年1月到3月犬貓絕育補助數量合計153隻，11日將於通霄、16日於銅鑼鄉的苗栗縣動物收容所辦理，開放電話報名，受理「米克斯」犬貓絕育。此外，苗栗動防所也例行每周固定星期二及四定點巡迴縣內鄉鎮，提供免費狂犬病疫苗注射，並在苑裡、三義、卓蘭、泰安的大安溪沿線鄉鎮，主動出擊，在鄉鎮公所與鄰里長協助下調查犬隻數量，安排時間、協調與領路人共同執行到府施打狂犬病疫苗，提高狂犬病施打率，以有效發揮疫苗效果。

4月動物狂犬病巡迴設點注射將於造橋安排2場、通霄1場、苗栗市7場、竹南2場、頭份2場，詳情可上苗栗縣動物保護防疫所官網「109年動物狂犬病疫苗預防注射及晶片植入登記巡迴設點活動」查詢。

動防所提醒，犬貓狂犬疫苗晶片巡迴注射活動免事先報名，飼主攜帶3月齡大以上犬貓到場直接受理，因應新冠肺炎疫情，協請民眾務必戴上口罩，孩童也盡量避免一起前往，並配合填報相關聯絡資料以及遵守工作人員動線安排及其他各項指示。相關訊息可上苗栗縣動物保護防疫所臉書查詢。

(中時 )