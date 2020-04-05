新冠肺炎疫情令人提心吊膽，政府建議民眾沒事就待在家，避免外出接觸人潮，葡萄牙足球明星C.羅納多（C羅）也乖乖當「宅男」，不過一向很有型的他，在家一樣要很時尚，透過影片告訴球迷自己怎麼剪頭髮。

原來C羅的御用髮型師是他的女友喬吉娜，只見C羅披著紫色毛巾，穿著灰色帽T的喬吉娜拿著電動理髮器替C羅修剪頭髮，C羅帶著笑、雙手比出讚，顯然很享受這次服務，他把剪髮影片分享到Instagram，寫道：「留在家裡、保持有型。」他也hashtag「待在家裏、維持安全」，提醒球迷沒事在家最安全。

C羅是足壇有名的時尚球星，過去在球場他的髮型跟球技一樣討論度很高，例如曾在頭側替出倒Z字型，當時傳出他是為了鼓勵一位需要進行腦部手術的小朋友、有意幫忙出手術費，雖然後來該小朋友的母親澄清小孩沒有動刀的打算，卻也再次證明C羅一舉一動有多受矚目。

(中時 )