過去10年，馬來西亞羽球女將林秋仙順著家人的意思，在羽球場上奔跑，如今她勇敢選擇離開國家隊，未來不但要以自由人身份繼續在羽球場奮戰，也希望更有時間實現另一個夢想：成為樂團鼓手。

林秋仙是2011年世界青少年羽球錦標賽混合團體賽馬來西亞隊冠軍成員，16歲那年進入武吉加里爾體育學校（Bukit Jalil Sports School）繼續專攻羽球，先從單打開始拚，2014年代表大馬參加優霸盃及仁川亞運，不過這兩次比賽都沒有擔任球隊重要角色，2016年轉練雙打，隔年和吳玥青贏得印度國際系列賽（Indian International Satellite）女雙冠軍，2018年和陳雪柔打進超級100系列俄羅斯公開賽女雙4強。

林秋仙表示：「青少年時期我的成績不錯，拿了幾座冠軍，但進入到成人隊卻沒有相同的好運。或許過去兩年是我在成人賽事最好的時光，但我還是沒有贏得太多好成績，訓練時我真的用盡全力，卻在比賽中遇到挫折，在我決定離開國家隊前，都持續鍛鍊心理素質。」

「我想要在競賽中更有膽勢，希望成為獨立選手可以幫助我克服球場上缺乏自信的缺點，畢竟現在我得靠自己站穩腳步。」林秋仙這麼說，而她也希望沒了國家隊包袱、成為自由人之後，有更多時間追逐心中成為樂團鼓手的夢想。

林秋仙透露，自己小時候就對打鼓相當著迷，但父親不同意她打鼓，她只好選擇羽球成為自己的興趣，不過現在家人可以理解她的夢想，開始支持她，「我已經上打鼓課兩年了，也參與了幾場表演，家人都很挺我，希望我可以在羽球生涯和成為樂團鼓手的機會之間找到平衡點，現在的我比在國家隊還忙碌！」

林秋仙並說，會下定決心練鼓，是受到台灣女將白馭珀的鼓勵，「我一直想學鼓很久了可是一直沒有勇氣。直到看到珀珀其實也會打鼓，加上我一直都很敬佩她的球技，就有問她關於打鼓的東西，她也一直鼓勵我想要就去做，就這樣開始了就一發不可收拾了！」 林秋仙認為現在，是時候向前看，展開一段新的冒險，她也感謝馬來西亞羽球國家隊過去10年的照顧，現在除了繼續練習鼓技，也期待因為新冠肺炎疫情暫時停擺的國際羽球賽恢復，讓她繼續朝夢想前進。

(中時 )