基隆市公車全面實行戴口罩，違者可開罰3000至1萬5000元。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

因應新冠肺炎疫情擴散，基隆市搭乘公車需強制戴口罩，清明連假勸導期過後，6日起將強制實施，市民乘車可配戴任何形式口罩，不限醫療用的外科口罩，未配戴口罩，會先予以勸導，違者將可開罰3000元至1萬5000元。

新冠肺炎確診人數不斷增加，台北市累積破百例，因應中央疫情指揮中心宣布，搭乘鐵公路大眾運輸工具應全面佩戴口罩，基隆市府宣布周一起未戴口罩不得搭乘本市公車與客運，民眾務必遵守規定全程佩戴口罩，以保障自己與他人健康。

市長林右昌強調，北北基桃為首都生活圈，基隆每天有數萬人至雙北上班，雙北4日就實施搭乘公車強制戴口罩，不過由於基隆疫情相對穩定，考量清明連假，市民應變不及，決定從6日連假後第一天再實施，讓民眾可以有緩衝準備時間。

林右昌表示，現在疫情升溫，戴口罩保護自己也保護別人，提醒市民乘車佩戴的口罩任何形式皆可，不限制外科醫用口罩，也呼籲民眾乘車時盡量不要交談，並盡可能保持適當社交距離，民眾如有發燒或咳嗽症狀，也切勿搭乘大眾運輸工具。

他指出，防疫是每個國民應盡的責任，周一起民眾未佩戴口罩乘車，司機會先進行規勸，如勸導不聽將可拒載，並得依傳染病防治法第70條規定，可處3000到1萬5000元罰鍰，如民眾有極端違法情形，將通知警方到場依社維法處理。

(中時 )