行政院今日發布新聞稿指出，行政院長蘇貞昌今日視察中央流行疫情指揮中心，除指示各部會防疫重點，也要求指揮中心擴大通報臨檢，加強未來連假防疫規範及作為。

蘇貞昌表示，清明連假期間，已一再呼籲，請民眾保持社交距離，但連假期間許多景點人潮聚集，很多民眾沒有戴口罩，對此也已和蔡英文總統、屏東縣長潘孟安聯繫，關注相關情形。

蘇貞昌說，未來將鼓勵各地醫療院所的第一線醫事人員擴大通報與採檢，並會要求學校老師做教育宣導，並收集國人旅遊史等資訊。配合宣導、注意與通報「三管齊下」，以防疫情擴大。同時也指示國防部、退輔會，留意軍職人員收假後軍營、軍校、榮家等各處所人員健康狀況。

蘇貞昌強調，夜市商圈的人流、車流應分流，設置行人徒步區提高安全及品質。政府也會提出方案，補助地方，趁機進行商圈改造，並與地方政府溝通討論。

蘇貞昌指出，為避免疫情爆發，日後對於類似狀況，政府應事先訂出規範，提前宣導，並執行管制措施。例如搭乘大眾運輸要戴口罩，請民眾配合，之後會要求相關部會研擬作業規範。

蘇貞昌表示，會指示相關部會持續關注防疫重點，法務部會查處假訊息及行政執行，海委會留意走私情形，公平交易委員會緊盯有無物價哄抬。

(中時 )