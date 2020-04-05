網友好奇詢問「覺得14天9片口罩夠用的都是哪種人？」(圖/擷自PTT)

新冠肺炎疫情未歇，「口罩實名制」4月9日起，成人每14天可領9片口罩，不過仍有網友認為14天9片口罩不夠用，好奇「覺得14天9片夠用的都是哪種人？」結果馬上有網友透露，靠幾個妙招可以讓口罩「越用越多」。

這名網友在PTT發文指出，看到有人開始吹「14天9片口罩夠用，應該多幫助其他國家」，但他表示，一般上班搭火車、搭公車，早晚就是2片口罩，要嘛戴防護力低一點的一般口罩，否則就要重複使用，就算是有車階級，最低需求就是1天1片，網路上有人表示14天9片口罩很夠用，讓他覺得十分好奇「覺得14天9片夠用的都是哪種人？」。

貼文曝光後，馬上有網友分享延長口罩壽命的妙招，表示每天更換不織布內襯、搭配口罩套，或是用電鍋乾蒸，一邊拉長口罩使用時間，再加上14天可買9片口罩，絕對讓你口罩「越用越多」，除非你是每天跑醫院。

對於原PO說一天要用到2片口罩，也有不少網友嗆聲「早晚2片，你當衛生棉用嗎？」、「醫護不就一天要10片？」、「坐一次捷運就丟，醫生看診都沒這麼浪費」、「你又不是醫護，要用這麼多幹嘛？」、「週末待在家，10天上班日用9片是很難嗎？」。

(中時電子報)