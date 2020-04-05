日劇女神石原聰美主演新作《默默奉獻的灰姑娘藥師》改編自人氣漫畫，不僅原著漫畫被醫藥科大學生奉為必讀「聖經」，更是首部以藥劑師為主要題材的日劇。石原聰美在劇中飾演有8年經驗的藥劑師，談及角色，她坦言：「我過去參與過很多醫療劇、醫療電影，但好像從沒看過藥劑師的戲份，現在想來確實很驚人。」

在新冠肺炎疫情嚴峻時刻，不少日劇宣布延後檔期，《默默奉獻的灰姑娘藥師》則維持原訂日期播出，盼用溫暖的醫療劇，替所有辛苦的醫護人員加油打氣。石原聰美感性表示：「可能總是被當成理所應當，所以我想藥劑師們也很少聽到充滿真情實意的一聲『謝謝』吧，如果我的劇可以帶大家瞭解這份工作不為人知的一面，或許對待他們的時候就會多一些感激。」

該劇聚焦於醫院裡的藥劑師，他們不如醫生受患者信賴，也不如護士與患者親近，經常被忘記的一群人，卻是默默支持著病患的最後屏障，是醫院不可或缺的存在。《默默奉獻的灰姑娘藥師》自4月10日起每週五早上10時在friDay影音同步跟播。

(中時 )