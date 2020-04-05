大陸商務部外貿司一級巡視員江帆5日表示，大陸沒有也不會限制醫療物資出口，大陸高度重視醫療物資質量安全，在疫情防控特殊時期，加強品質的監管尤其重要。

江帆指出，大陸願意在做好國內疫情防控的基礎上，為曾施援手的國家和地區提供力所能及的支持和幫助。據大陸海關總署介紹，3月1日至今，海關共驗放出口主要疫情防控物資價值人民幣（下同）102億元。其中，口罩38.6億個，價值77.2億元；防護服3,752萬件，價值9.1億元；紅外測溫儀241萬件，價值3.3億元；呼吸機1.6萬部，價值3.1億元；檢測試劑284萬盒及護目鏡841萬副。

針對大陸部分出口醫療物資出現不合格現象的問題，江帆回應稱，通過多方的調查了解，發現有關的報導並沒有客觀反映事實的全貌，有些完全歸咎於大陸產品品質沒有達到標準，實際上原因是多方面的，如：中外產品的品質標準不同、使用習慣的差異、甚至使用者如果操作不當，也能引發醫療產品品質產生疑問。

(工商 )