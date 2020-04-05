金融業繁雜的作業流程中，要能同時作到法遵數位化、資訊安全與即時效率，導入數位監理作業是必然的發展，根據英國、澳洲的經驗，需要在監理科技（RegTech）當中加入龐大創新科技，諸如區塊鏈、加密與生物辨識等技術。

台灣金融研訓院金融研究所2020金融趨勢關鍵議題，最新提出國際監理科技發展趨勢，解析「數位監理申報」的實際作法，台灣金融研訓院金融研究所副研究員陳鴻達認為，3家正準備上路的純網銀業者，會是優先實踐數位監理作業的金融業，速度上甚或會優於傳統金融業。

陳鴻達指出，過去的金融監理大多屬事後監理，監管單位僅能事後追查過去的缺失，而業者的亡羊補牢也特別費心，面對跨國資訊繁雜的現在，金融業除了面對法規複雜度增加，各國法律所產生的資料已呈現「3Vs」特性，包括高速流通（High Velocity）、多樣性（Large Variety）以及巨量性（Big Volumes）。

同時，伴隨的是客戶資料與隱私的保護、網路安全、資料管理等問題，他分析，創新科技導入已成為解決的重要對策，包括大數據分析、雲端運算、運用程式介面、人工智慧、機器學習、區塊鏈、加密與生物辨識等技術，都在國際間被採用，台灣也應會在純網銀上路時加強導入。

陳鴻達進一步分析，監理科技會對金融業帶來許多好處，諸如優化監理作業的流程，讓監理的環境更清楚，也能因妥善規劃風險管理系統，管控法遵合規成本，對於純網銀業者以後若廣泛使用在創新產品上，有機會擴展不同層次、族群的消費服務，創造業績與獲利成長。

(工商 )