為防止新型冠狀病毒感染擴大，日本各地方政府紛紛要求民眾避免非必要的外出，但仍有許多人不理勸告出門遊憩。綜藝一哥《絕對不准笑》等節目主持人松本人志眼見此狀，不禁在推特發文開罵：「地球人現在面臨著嚴重的狀況，還在外面那些玩樂的都是外星人嗎？」

網民紛紛肯定對他的發言，表示「有影響力的名人能做出這樣的警告，真的很感謝！」也有人回推「這些人快滾出地球吧！」

感謝喜劇前輩志村健

喜劇天王志村健上月染疫病逝，諧星出身的松本人志日前發文悼念：「你是個很棒的叔叔。謝謝你。」他在志村健住院消息發表當時，曾在節目中祈願：「等他康復，我一定要他戒菸。他說現在還每天抽到2包。」

5日他在時事談話節目《ワイドナショー》表示：「我天天想到他，不知會持續到何時。」並提及去年六月他最後一次在餐廳巧遇志村健。為舒緩悼念影片的悲傷氣息，松本人志以一貫詼諧口吻說：「那時他身邊有位女性作陪，那位女性說真的，我覺得還可以而已。」逗笑眾人。

(中時 )