配合中央流行疫情指揮中心及市府防疫政策，台北捷運4日起強制實施搭捷運須配戴口罩， 6日為連續假期結束，恢復上班、上課首日，北捷提醒，請民眾務必配戴口罩搭乘捷運，維持進站順暢，如有未戴口罩乘客，經勸導不聽者將開罰3千至1萬5千元罰鍰，並拒絕運送。

北捷表示，截至5日下午2時為止，運量約110萬人次，有約1萬人經勸導後戴上口罩搭乘；另有約1100人經勸導後離開車站，並無強制開罰情形。

北捷強調，除搭乘捷運須配戴口罩外，配合中央流行疫情指揮中心及市府防疫政策與指導，持續進行強力執行防疫及宣導作業，目前於台北車站、市政府站及西門站等重點車站量測體溫；如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，保障自己與他人健康，另外，請民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當社交距離。

北捷說明，捷運車廂已於每天出車前及營運時間每8小時加強消毒作業；各車站、場館的第一線服務人員，值勤時全面配戴口罩；捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所，旅客民眾頻繁接觸的設備，如自動售票機、加值機等區域，消毒頻率為每4小時1次。

(中時 )