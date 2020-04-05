COVID-19究竟該被稱呼作「新冠肺炎」還是「武漢肺炎」？國民黨日前在Twitter上轉貼前民主黨總統參選人、台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）的投書，並引用楊安澤文中所提「Not Chinese Virus」引發網路熱議。國民黨發言人黃裕鈞表示，西方世界針對亞洲人的歧視已經因為「中國病毒」這個稱呼而開始發生，歧視中國並不會讓其他亞洲國家處境更好。用最高的道德標準來面對這問題不是為了中國而是為了全體亞洲人及任何曾被歧視的人。

楊安澤投書華盛頓郵報，敘述他前往超市採購時，遭到異樣眼光看待，讓他「為自己身為亞裔而尷尬」。他以為自己已經很多年沒有這種感覺（被歧視）。但如今一切都變了，過去幾周，美國社會對亞裔的肢體和語言攻擊急劇增加，「大家在尋找可以責怪的人」。

楊安澤認為他只是呼籲「不要歧視」不管用，重點是讓美國認識到亞裔在為這個國家貢獻，他們需要站出來幫助鄰居、投身義務服務，證明他們是解決方案的一部份，「我們不是病毒，但可以成為治癒病毒的重要部分。」

黃裕鈞指出，楊安澤投書中提到目前西方世界陸續都傳出對亞裔的各種攻擊，無論是言論上，甚至還有暴力事件，這樣的氛圍並不樂見。「中國病毒」已經不僅是一個病名的別稱，已經成為一個歧視指標，武漢代表中國，而在西方人眼中，他們難以只用眼睛看就能區分中國跟其他亞洲國家的區別，對亞裔的歧視幾乎是無差別的，日前就發生台灣留學生在俄羅斯留學遭毆打事件。

黃裕鈞感慨，遺憾的是，如果病毒蒙上了族群的色彩，會加強亞裔的艱難處境，反過來跟西方世界一起用嘲笑式的口吻來稱呼這個疾病，此舉可能更加劇亞洲人遭到歧視的險境，歧視就是歧視，歧視中國人的結果可能造成更多亞洲人也被歧視，而歧視只會製造更多歧視。

有報導指出西方媒體譴責稱呼COVID-19為中國病毒，西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）也在日記中批評此事，認為稱呼「中國病毒」是在煽動民粹主義。這代表西方很多知識份子對於這些歧視行為都感到憂心。對此黃裕鈞指出，作為世界公衛的領頭羊，台灣不止應該努力做好防疫工作，對世界產生貢獻，一起攜手終結病毒威脅，也要把亞洲第一個成立的共和國的民主價值及普世價值傳遞出去，而絕對不要在過程中成為歧視的一份子。

(中時 )