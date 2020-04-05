租住套房女子「小莉」在浴室洗澡時，發現窗戶外竟有手機鏡頭對著她，嚇得驚聲尖叫，男友出去探查發現葉姓男大生，「小莉」認出他持偷拍同款手機，但內無相關影片，經調閱監視器，發現葉男案發前搬1張椅子到廁所窗戶旁，行徑可疑；雙方溝通時，葉男提和解，但到案時否認犯行，辯稱僅去曬衣。台中地院依妨害秘密罪判刑3月，得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，葉姓男大生在2019年4月間下午趁「小莉」在租住套房浴室洗澡，持手機自浴室外窗戶偷拍， 「小莉」發現浴室窗戶外竟冒出1支黑色手機，圓形鏡頭正對著全裸的她拍攝，嚇得緊急關窗尖叫求救，並呼叫男友查看，男友t衝出去，不久看到葉男，詢問要察看手機，葉男未質疑直接交出手機，內並無相關影像。

「小莉」向房東調閱監視影像，發現葉男在案發前搬1把有靠背的四腳鐵椅到監視器旁的廁所窗戶位置，行為舉止奇怪，向警方報案。「小莉」的男友等找葉男談偷拍事件，葉男表示，願意「和解」，「已將影片刪除」等語。但葉男到案否認偷拍，辯稱他要曬衣服，但因曬衣架過高，才去搬鐵椅。

男大生搬椅偷拍女子洗澡，辯稱曬衣服，台中地院判他徒刑3月，得易科罰金。（陳淑芬攝）

經現場勘驗發現，葉男將椅子搬到浴室旁，再到曬衣場，必須迂迴繞行，而葉男墊站上鐵椅，再持手機的高度，已高於浴室窗戶，並非辯護人所指稱，葉男身高165公分，無法自窗戶外偷拍得逞。

法官以葉男為滿足偷窺私慾，偷拍「小莉」裸身沐浴，侵害隱私權，犯後態度不佳，且未能達成和解，依妨害秘密罪判刑3月，得易科罰金。

(中時 )