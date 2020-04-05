泰國人氣鮮肉洪天逸挑戰四種語言成韓系歐爸僧。（威視電影提供）

繼《淒厲人妻》、《這個高中沒有鬼》後，泰國再推正宗爆笑恐怖喜劇《淒厲人僧》，不僅蟬聯泰國雙周票房冠軍，票房更是大賣1.5億泰銖，先前正式預告上線後，爆笑程度讓網友們期待值爆表，其中飾演韓國歐巴僧的洪天逸，更是備受討論。他表示這次為了飾演韓國偶像，需精通英、泰、韓三國語言，因此苦練英文和韓文，就連經文也必須倒背如流，他開玩笑地說：「真的是太困難了，拍完電影後我根本可以直接出家了！」

曾在BL劇《不期而愛》中，以高富帥的天菜形象走紅的他，原先預計三月初在台舉辦見面會，卻因近期疫情關係而不得已延期。他這次在片中飾演一位遠赴韓國發展的偶像練習生「玄兵」，因求神發展順利而歸國還願出家，為此他更苦練英文及韓文，他表示：「其實蠻困難的，對我來說是一大挑戰，而且不止要會說三國語言，就連經文也都必須倒背如流！」

泰國人氣鮮肉洪天逸挑戰四種語言成韓系歐爸僧。（威視電影提供）

洪天逸在《淒厲人僧》中不僅大秀令人垂涎欲滴的可口六塊腹肌，更是突破以往戲劇中的高冷形象，奮力搞笑演出被嚇模樣令粉絲驚訝！他本人哀怨地透露導演竟安排野生動物與他對戲，讓他深感害怕。

片中洪天逸不只大秀養眼好身材，突破形象的搞笑演出更令粉絲驚訝！其中一場跟巨蟒對戲更是讓他嚇到跌坐在地，他表示：「看到那隻巨蟒居然朝著我胯下鑽進去，當下大腿只能一直用力，非常的緊張而且很無助」，他也坦言這次拍攝比以往還辛苦：「因為一下要往山裡跑，一下又在荒野廟中拍攝，連想找個吃的都很困難。雖然身心靈很累，但卻也覺得非常有趣好玩。」該片將於4月24日在台上映。

(中時 )