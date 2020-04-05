翠鳥交配時間大約只有3秒鐘就完事，鳥友驚呼：也太快了吧。（莊哲權攝）

翠鳥交配前，由公鳥獻上愛的禮物。（莊哲權攝）

春暖花開，正是野鳥繁殖季，有鳥友近日在台東市郊旁搭偽帳，「偷窺」一對翠鳥夫妻的生活日常，枯守20多天，終於拍到翠鳥交配畫面，但是「嘿咻」時間不到3秒就完事，鳥友驚呼「也太快了吧」。

愛在瘟疫蔓延時！全球新冠肺炎疫情吃緊，台東1位鳥友避開人潮，在郊區紀錄1對翠鳥生態，鳥友說，他大概在20多天前就開始躲偽帳蹲點觀察這對翠鳥夫妻的生活日常，最大的心願是拍到朝思暮想的交配畫面，但是好事多磨，雙方似乎一直都沒有擦出火花，有時還會打架。

鳥友說，當天可能是黃曆上宜嫁娶的好日子，只見這對歡喜冤家在1枯枝上同框，雙方保持著「防疫社交距離」，下嘴喙塗著紅胭脂的小翠妹妹不時發出鳴叫聲，好像是在邀約，而一旁的小翠哥，剛開始一直躊躇不前，突然小翠哥一個縱身，電光火石間完成傳宗接代大事，前後大約只3秒，鳥友心滿意足之餘，也忍不住驚呼：好快。

鳥友表示，翠鳥因擅長捕魚，因此有「魚狗」之稱，在台灣的繁殖季為4到7月，公母鳥完成交配後，在河岸或池塘土岸上以喙啄洞為巢，每窩產卵4到7顆，翠鳥棲息在無汙染的河川，被視為是溪流環境的指標，但是因為河川整治工程，一般的土堤成為冷硬的水泥岸，翠鳥築巢空間銳減，生存環境也面臨威脅。

(中時 )