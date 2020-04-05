搭乘大眾運輸強制戴口罩第二天，新北市交通局統計今日截至下午3時，有151位公車乘客經司機勸導立即戴上口罩，有103人勸離未搭車，另有4件報警處理。

交通局表示，這4件分別是上午8時20分許，一名60多歲男子要搭首都客運62線公車，他在北市萬華區莒光路口站上車，沒戴口罩，司機勸導不聽，於是報警，警方未到場前他則自行離去。

另上午9 時25分，台北客運657路線公車一名 年約40歲婦人未戴口罩、不聽司機勸導，並與司機發生爭執，司機報警後由警方將她帶走。

而上午10時01分，台北客運701路公車一名50多歲婦人也是不聽勸，不願戴上口罩，最後被警方帶離；上午10時40分，淡水客運860路線的一名50多歲中年男子未戴口罩且未上車刷卡，司機勸導無效便將公車開到淡水水碓派出所請警方處理。

交通局指出，中央3日宣布大眾運輸強制戴口罩，新北市交通局立即依市長侯友宜指示，同步公告實施，違者處最高罰鍰1萬5000元。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，依各公車業者回報統計，4月4 日計有250位乘客經勸導後戴上口罩，有142位則是勸離；5日截至下午3時，勸導戴上口罩則有151位，勸離未搭車則有103位，另有4件報警處理。

交通局強調，防疫無假期，在清明連假期間，新北市實施搭乘大眾運輸強制戴口罩，民眾大致配合，希望大家一起堅持下去，一起做好防疫，不要讓公共運輸成為防疫的破口。

(中時 )